«Зенит» завершил сделку по Эмилиано Ригони

Автор: Никита Воробьев 0

Ригони

26 июля полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони стал игроком санкт-петербургского «Зенита». Об этом заявил агент футболиста Хуан Крус Оллер.

«Ригони будет в «Зените», сделка была завершена еще вчера. Однако в Санкт-Петербург Эмилиано прибудет 29 июля и подпишет контракт. Все в порядке с трансфером, просто нужно подождать. Потребуется время, чтобы завершить некоторые бумажные дела», — сказал Оллер.

Ранее сообщалось, что «Зенит» подпишет контакт с Ригони на 4 года. Сумма трансфера составит 10 млн. евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт День за Днем

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