Рэпер Баста будет руководить проектом по возрождению ростовского СКА

Автор: Анатолий Акулов 0

В ростовском СКА наметились серьезные перемены. Возродить клуб собирается известный рэпер Баста.

Рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, станет руководителем проекта по возрождению ростовской команды. Музыкант привлек к амбициозной задаче несколько инвесторов.

Пока неизвестно, в каком статусе Вакуленко будет участвовать в проекте. Основной идеей станет возрождение традиций ростовского клуба. Сообщается, что презентация проекта пройдет в ближайшее время.

Ранее стало известно, что спортивным директором клуба назначен Виктор Панченко. Напомним, Баста – уроженец Ростова и болельщик СКА. В настоящее время клуб выступает в первенстве Олимп-ПФЛ, зона «Юг».

Фото: «Twitter» «Матч ТВ»
Источник: Спорт-Экспресс

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