Сантьяго Солари о Серхио Рамосе: «Ни у кого нет более переломанного носа»

Автор: Поршнев Тимофей 0

RAMOS

Исполняющий обязанности главного тренера «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал эпизод с защитником Серхио Рамосом в матче Лиги чемпионов  против чешской «Виктории». Футболист разбил лицо сопернику.

32-летний испанец локтем разбил лицо игроку «Виктории». Арбитр Дениз Айтекин не зафиксировал нарушения правил и никак не наказал испанца.

«Наш капитан – храбрый и честный человек. Каждый, кто играет в футбол, знает, что это контактный вид спорта. Есть ребята по 80-90 килограммов, которые двигаются на максимальной скорости, поэтому такие ситуации случаются.

Ни у кого нет более переломанного носа, чем у Рамоса. Он не понаслышке знает, что это за вид спорта. Не было никаких плохих намерений. Он всегда играет честно. Это контактный спорт», – сказал Солари.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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