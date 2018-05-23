Маурицио Сарри официально покинул «Наполи»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис подтвердил отставку главного тренера команды Маурицио Сарри. Со следующего сезона клуб возглавит новый тренер.

Президент итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентис подтвердил информацию о расставании с главным тренером команды Маурицио Сарри.

– Я благодарю Маурицио Сарри за его драгоценную преданность «Наполи», которая добавила городу и болельщикам по всему миру престиж и эмоции, он создал модель игры, которой восхищаются повсюду. Маурицио, браво! – приводятся слова Де Лаурентиса на официальном сайте клуба.

Напомним, 59-летний Сарри работал в «Наполи» с 2015 года. Итальянец не раз назывался среди возможных преемников Роберто Манчини в петербургском «Зените».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Наполи»