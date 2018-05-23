Маурицио Сарри официально покинул «Наполи»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Sarri

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис подтвердил отставку главного тренера команды Маурицио Сарри. Со следующего сезона клуб возглавит новый тренер.

Президент итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентис подтвердил информацию о расставании с главным тренером команды Маурицио Сарри.

– Я благодарю Маурицио Сарри за его драгоценную преданность «Наполи», которая добавила городу и болельщикам по всему миру престиж и эмоции, он создал модель игры, которой восхищаются повсюду. Маурицио, браво! – приводятся слова Де Лаурентиса на официальном сайте клуба.

Напомним, 59-летний Сарри работал в «Наполи» с 2015 года. Итальянец не раз назывался среди возможных преемников Роберто Манчини в петербургском «Зените».

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Наполи»

 

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