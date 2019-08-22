Футбольный клуб «Чайка» подозревают в обмане букмекеров

Автор: Анатолий Акулов 0

В ПФЛ разгорается коррупционный скандал. Клуб «Чайка» обвиняют в присвоении крупной денежной суммы с помощью букмекерских ставок.

Вчера в офисе компании «Чайка», которая владеет одноименным футбольным клубом, в бизнес-центре «Колизей» прошли обыски. Причиной проверки стало то, что компания подозревается в обмане букмекеров.

«В разных регионах страны на один из матчей с участием ФК «Чайка» были сделаны ставки на общую сумму в 60 млн рублей. Все они сыграли. Выплаты составили более 350 млн рублей. Это и вызвало подозрения у правоохранительных органов», – сказал источник.

Также отмечается, что операцией руководили представители главного управления экономической безопасности МВД из Москвы. Напомним, ранее «Чайку» уже подозревали в проведении договорных матчей.

Фото: официальный сайт ФК «Чайка»
Источник: «Блокнот Ростов»

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