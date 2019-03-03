«Уфа» вернет деньги болельщикам

Автор: Иван Трамваев 0

«Уфа» вернет болельщикам деньги за билеты на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Возврат денег болельщикам будет проходить в кассах стадиона «Нефтяник» с 4 по 6 марта.

Ранее генеральный директор клуба «Уфа» Шамиль Газизов заявил, что клуб вернет деньги за билеты каждому болельщику, если команда потеряет очки в этой встрече. «Динамо» одержало победу со счетом 2-1.

Сообщается, что при осуществлении возврата денежных средств болельщикам будут предоставляться пригласительные билеты на матч «Уфа» — «Ахмат», который состоится 17 марта на домашнем стадионе уфимского клуба.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальная страница ФК «Уфа» Вконтакте

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