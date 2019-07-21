Идрисса Гуйе может перейти в «ПСЖ»

Автор: Анатолий Акулов 0

Идрисса Гуйе

Сенегалец может покинуть чемпионат Англии уже этим летом. В услугах 29-летнего хавбека заинтересован «ПСЖ».

Парижский клуб активно ведет переговоры по трансферу футболиста сборной Сенегала. Сообщается, что cделка оценивается примерно в 30 миллионов евро без учета бонусов.

Отметим, что зимой «ПСЖ» уже пытался приобрести игрока. Однако тогда, «Эвертон» ответил отказом. «Ириски» настаивали на том, чтобы сохранить африканца в составе команды.

Теперь позиция мерсисайдцев изменилась. Англичане ждут выгодного предложения и готовы продать Гуйе.

В прошедшем сезоне сенегалец провел 33 матча в чемпионате Англии. На его счету 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Le Parisien

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