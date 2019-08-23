Никола Калинич близок к переходу в «Рому»

Автор: Анатолий Акулов 0

31-летний нападающий может покинуть мадридский «Атлетико». Хорватский форвард может перебраться в чемпионат Италии.

«Рома» хочет подписать нападающего «матрасников». Отмечается, что трансфер уже одобрил главный тренер итальянской команды Паулу Фонсека.

В настоящий момент клубы ведут переговоры об аренде хорвата с правом выкупа. Ожидается, что трансферная сделка будет оформлена уже на следующей неделе. Ранее футболист выступал в Серии А за «Милан» и «Фиорентину».

В прошедшем сезоне Калинич провел 17 матчей в чемпионате Испании. В его активе 2 гола и 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sport Italia

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