Никола Калинич близок к переходу в «Рому»

31-летний нападающий может покинуть мадридский «Атлетико». Хорватский форвард может перебраться в чемпионат Италии.

«Рома» хочет подписать нападающего «матрасников». Отмечается, что трансфер уже одобрил главный тренер итальянской команды Паулу Фонсека.

В настоящий момент клубы ведут переговоры об аренде хорвата с правом выкупа. Ожидается, что трансферная сделка будет оформлена уже на следующей неделе. Ранее футболист выступал в Серии А за «Милан» и «Фиорентину».

В прошедшем сезоне Калинич провел 17 матчей в чемпионате Испании. В его активе 2 гола и 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Italia