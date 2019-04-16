«Милан» намерен приобрести Флориана Товена

Полузащитник «Марселя» Флориан Товен может сменить клубную прописку. В его услугах заинтересован «Милан».

По информации прессы, итальянский клуб пристально следит за хавбеком и уже близок к соглашению с французской командой. Сообщается, провансальцы намерены получить с продажи футболиста около 30-40 млн евро.

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата Франции Товен провел 29 матчей, забил 13 мячей и сделал 8 голевых передач. Его контракт с «Марселем» рассчитан до 2021 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia