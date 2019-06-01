«Реал» может подписать Пьянича вместо Погба или Эриксена

Автор: Никола Косич 0

Миралем Пьянич

«Реалу» проявляет интерес к футболисту «Ювентуса» Миралему Пьяничу . Он рассматривается как альтернатива Полю Погба или Кристиану Эриксену.

Главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан, по информации испанских СМИ, одобрил переход Пьянича в том случае, если «Реал» не сможет купить Погба или Эриксена. Боснийца к тому же высоко оценивает директор мадридского клуба Хосе Анхель Санчес. Но приоритетом для «Реала» все равно остается покупка Погба или Эриксена.

«Ювентус» хочет за Пьянича от 80 до 100 миллионов евро. Однако «Реал», с наибольшей вероятностью, не предложит более 70 миллионов.

Фото: Gloobal Look Press
Источник:  As

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