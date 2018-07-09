Луис Энрике станет главным тренером сборной Испании на этой неделе

Автор: Дмитрий Темников 0

Луис Энрике

Луис Энрике может подписать контракт со сборной Испании уже на этой неделе. Об этом информируют СМИ. 

Основной задачей Энрике будет выход в финальную часть Евро-2020. Специалисту предложат двухлетнее соглашение. Напомним, последним местом работы Луиса была «Барселона», которую он возглавлял с 2014 по 2017 годы и выиграл с ней два чемпионата Испании, два Кубка страны, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Напомним, за день до старта чемпионата мира в России Королевская федерация футбола Испании решила уволить главного тренера сборной Хулена Лопетеги. На его место был назначен Фернандо Йерро.

Напомним, Испания покинула ЧМ-2018 на стадии 1/8 финала, проиграв России. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти победили игроки Станислава Черчесова (4:3).

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Spain national football team

Луис Энрике или Мичел могут возглавить сборную Испании после ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу. Испания — Россия — 1:1 (3:4) Москва. Стадион «Лужники». 1 июля 2018 г.

РФС после выхода сборной в 1/4 финала ЧМ-2018 заработал 16 миллионов долларов

Costa

Диего Коста был против того, чтобы Коке исполнял пенальти в ворота сборной России

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 