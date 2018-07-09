Луис Энрике станет главным тренером сборной Испании на этой неделе

Луис Энрике может подписать контракт со сборной Испании уже на этой неделе. Об этом информируют СМИ.

Основной задачей Энрике будет выход в финальную часть Евро-2020. Специалисту предложат двухлетнее соглашение. Напомним, последним местом работы Луиса была «Барселона», которую он возглавлял с 2014 по 2017 годы и выиграл с ней два чемпионата Испании, два Кубка страны, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Напомним, за день до старта чемпионата мира в России Королевская федерация футбола Испании решила уволить главного тренера сборной Хулена Лопетеги. На его место был назначен Фернандо Йерро.

Напомним, Испания покинула ЧМ-2018 на стадии 1/8 финала, проиграв России. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти победили игроки Станислава Черчесова (4:3).

Фото: Global Look Press

Источник: Marca