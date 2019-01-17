Хави: «Киммих мог бы стать идеальным игроком для «Барселоны»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес высказал мнение, что «сине-гранатовым» подошел бы защитник «Баварии» Джошуа Киммих. Он считает, что игрок идеален для каталонского клуба.

Хави назвал молодого футболиста настоящим и будущем мюнхенской команды и сборной Германии.

«Думаю, Киммих был бы идеальным игроком для «Барселоны»! Я всю карьеру искал футболистов, которые хорошо подошли бы «Барсе». Раньше это был Филипп Лам, а теперь Киммих. Он точно бы заиграл в каталонском клубе.

Может ли он стать новым Хави? Определенно. Он способен стать одним из лучших игроков в мире на нескольких позициях. Возможно, Джошуа уже им стал. Это отличает его от меня. Я мог играть на одной позиции, а он более универсален», — заявил Хави.

Напомним, что на данный момент экс-полузащитник «сине-гранатовых» выступает за «Аль-Садд». Джошуа Киммих перешел в «Баварию» в 2015 году. В нынешнем сезоне Бундеслиги он провел 17 игр, забил один мяч и сделал семь голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Bild