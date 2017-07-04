Станислав Черчесов отрицает конфликт с Артемом Дзюбой

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал большое телевизионное интервью. Специалист высказался по поводу выступления национальной команды на Кубке конфедераций, конфликтах и общении с журналистами.

«Конфликта нет. Категорически говорю», — так Станислав Черчесов ответил на вопрос журналистов о том, были ли разногласия у тренера сборной России с Артемом Дзюбой. Ранее в СМИ появлялась информация, что именно испортившиеся отношения между Черчесовым и футболистом «Зенита» стали причиной отсутствия Артема Дзюбы на Кубке конфедераций.

Также Станислав Черчесов высказался с защиту лимита на иностранных футболистов в составе клубов РФПЛ. Он считает, что мотивация игрока должна идти изнутри, а не по причине жесткой конкуренции с партнерами-иностранцами. Наконец, на вопрос о том, был ли 53-летний специалист груб с журналистами на пресс-конференции после матча с Португалией, тренер национальной сборной назвал медийщиков чересчур «чувствительными» и опроверг тот факт, что отвечал на повышенных тонах.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: телеканал «Матч ТВ»