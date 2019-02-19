Оле-Гуннар Сульшер обогнал Жозе Моуринью по количеству побед

Автор: Дарья Григорьева 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер обогнал Жозе Моуринью по одному из показателей.  Норвежец обошел португальца по количеству побед в этом сезоне. 

«Красные дьяволы» выиграли в матче с «Челси» (2:0) в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Манкунианцы одержали 11 побед в 13 матчах после назначения на пост исполняющего обязанности главного тренера Сульшера.

В этом сезоне при Моуринью у «Манчестер Юнайтед» было 10 побед в 24 матчах.

Напомним, что сейчас «красные дьяволы» располагаются на четвертом месте с 51 очком.

Фото: Global Look Press
Источник: Twitter Opta Joe

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