Оле-Гуннар Сульшер обогнал Жозе Моуринью по количеству побед

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер обогнал Жозе Моуринью по одному из показателей. Норвежец обошел португальца по количеству побед в этом сезоне.

«Красные дьяволы» выиграли в матче с «Челси» (2:0) в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Манкунианцы одержали 11 побед в 13 матчах после назначения на пост исполняющего обязанности главного тренера Сульшера.

В этом сезоне при Моуринью у «Манчестер Юнайтед» было 10 побед в 24 матчах.

Напомним, что сейчас «красные дьяволы» располагаются на четвертом месте с 51 очком.

Фото: Global Look Press

Источник: Twitter Opta Joe