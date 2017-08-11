Дэнни Роуз: «Не хочу оставаться без трофеев и медалей»

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз подверг свой клуб жесткой критике. В частности, он недоволен трансферной политикой «шпор».

«Я приближаюсь к пику своей карьеры, возможно, у меня остался всего один большой контракт. Время идет, и я хочу завоевывать трофеи. Я не хочу остаться без трофеев и медалей после 15-летней карьеры футболиста.

Я не говорю, что хочу уйти, но если я получу конкретное предложение, то не буду молчать и выскажу свое мнение кому угодно из клуба. Я уже говорил, что хочу поиграть севернее Лондона. Я десять лет вдали от дома и редко вижу свою маму.

Хочу, чтобы мы подписали нескольких игроков – не 10 человек – и чтобы не нужно было искать информацию про них в Google и задаваться вопросом: кто это? Я хотел бы видеть узнаваемых игроков.

Я знаю свою цену, и хочу получить столько, сколько я стою. Я не знаю, сколько мне предстоит играть на высоком уровне. Дело не в деньгах, если кто-то вдруг об этом думает. Я знаю, сколько я стою.», – прокомментировал Роуз ситуацию британской прессе.

Ранее было известно, что Дэнни Роуз может перейти в «Манчестер Сити».

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph