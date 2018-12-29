Саутгейт и Кейн получили награды Британской империи

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт и нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн были отмечены за определенные заслуги. Они получили награды Британской империи.
Саутгейт стал офицером Ордена Британской Империи. Награждение главного тренера национальной команды связано с выходом сборной Англии в полуфинал чемпионата мира 2018 года. Напомним, что она заняла на этом турнире четвертое место.
Капитан сборной Англии Харри Кейн был произведен в кавалеры Британской империи. Форвард «Тоттенхэма» забил шесть мячей на ЧМ-2018 и получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир турнира.
Фото: Global Look Press
Источник: Independent.ie