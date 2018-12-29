Саутгейт и Кейн получили награды Британской империи

Автор: Дарья Григорьева 0

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт и нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн были отмечены за определенные заслуги. Они получили награды Британской империи. 

Саутгейт стал офицером Ордена Британской Империи. Награждение главного тренера национальной команды связано с выходом сборной Англии в полуфинал чемпионата мира 2018 года. Напомним, что она заняла на этом турнире четвертое место.

Капитан сборной Англии Харри Кейн был произведен в кавалеры Британской империи. Форвард «Тоттенхэма» забил шесть мячей на ЧМ-2018 и получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир турнира.

Фото: Global Look Press
Источник: Independent.ie

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Уэйн Руни

Ирок сборной Англии побьет рекорд Руни

Harry Edward Kane;

Харри Кейн оказался лучшим в сборной Англии

Гарет Саутгейт

Гарет Саутгейт стал тренером года в Англии

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 