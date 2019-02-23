Рафаэль Бенитес может покинуть «Ньюкасл Юнайтед»

Автор: Дарья Григорьева 0

Бенитес

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес может покинуть клуб. Его кандидатуру рассматривает «Лестер».

По информации источника, нынешний специалист «лис» Клод Пюэль, возможно, летом уйдет с поста главного тренера. В качестве замены француза «Лестер» и рассматривает Бенитеса.

Сообщается, что контракт испанца с «Ньюкаслом» истекает летом 2019 года. И пока договоренностей о продлении соглашения между клубом и Бенитесом не было.

Напомним, что «Лестер» в АПЛ располагается на 12 месте с 32 очками.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

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