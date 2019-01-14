Унаи Эмери намерен усилить состав «Арсенала»

Автор: Дарья Григорьева 0

Unai Emery

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери намерен усилить состав. Он хочет продать полузащитника Месута Озила, чтобы купить новых игроков. 

Хавбек не входит в планы испанского специалиста. Поэтому Эмери может продать немца этой зимой, чтобы на вырученную сумму приобрести новых футболистов.

По данным СМИ, Озил не намерен уходить в аренду в другой клуб.

Напомним, полузащитник продлил контракт с «канонирами» с повышением зарплаты до 391 тыс. евро в неделю. Предполагается, что высокая зарплата немца также является проблемой его продажи.

Месут Озил перешел в лондонский клуб в 2013 году. В нынешнем сезоне АПЛ он провел 13 игр, забил три мяча и сделал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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