Поиски самолета с Эмилиано Салой будут продолжены

Автор: Дарья Григорьева 0

Полиция острова Гернси сделала заявление. Она объявила о продолжении поисков пропавшего с радаров самолета с нападающим Эмилиано Салой. 

«Мы начинаем прибрежный поиск, используя самолет воздушного поиска. Маршрут поисков: Бурхоу, Каскет, Олдерни, северное побережье полуострова Шербур, северное побережье Джерси, а затем обратно через Сарк», — говорится в заявлении пресс-службы полиции.

Остров Гернси находиться в проливе Ла-Манш между Францией и Великобританией.

Напомним, что аргентинский форвард подписал контракт с «Кардифф Сити». В понедельник он отправился в Уэльс, но до города игрок не долетел. Отмечается, Сала отправил в групповой чат WhatsApp странное сообщение. Футболист сказал, что самолет вот-вот развалится.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный Twitter полиции Гернси

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