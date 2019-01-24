Поиски самолета с Эмилиано Салой будут продолжены

Полиция острова Гернси сделала заявление. Она объявила о продолжении поисков пропавшего с радаров самолета с нападающим Эмилиано Салой.

«Мы начинаем прибрежный поиск, используя самолет воздушного поиска. Маршрут поисков: Бурхоу, Каскет, Олдерни, северное побережье полуострова Шербур, северное побережье Джерси, а затем обратно через Сарк», — говорится в заявлении пресс-службы полиции.

Остров Гернси находиться в проливе Ла-Манш между Францией и Великобританией.

Напомним, что аргентинский форвард подписал контракт с «Кардифф Сити». В понедельник он отправился в Уэльс, но до города игрок не долетел. Отмечается, Сала отправил в групповой чат WhatsApp странное сообщение. Футболист сказал, что самолет вот-вот развалится.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный Twitter полиции Гернси