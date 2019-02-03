Александр Головин о победе над «Тулузой»: «Монако» показал неплохую игру»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал игру команды в мачте против «Тулузы» (2:1). Футболист подвел итоги встречи.

«Нам было важно одержать победу и набрать три очка. Конечно, это добавит уверенности нам. При этом мы показали неплохую игру, совершенно очевидно, что есть прогресс. Теперь нужно развить этот успех в следующих матчах», — сказал хавбек.

Напомним, что в игре против «Тулузы» Головин забил гол во втором матче подряд за «монегасков». Также в нынешнем сезоне в чемпионате Франции он провел 15 игр и сделал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»