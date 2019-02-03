«Челси» заинтересовался Маурисио Почеттино

«Челси» начал внимательно следить за ситуацией вокруг главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Лондонский клуб заинтересовался наставником «шпор».

«Синие» готовы предложить работу аргентинцу, если тот захочет покинуть нынешнюю команду. По информации источника, действующий тренер «Челси» Маурицио Сарри может быть уволен в случае непопадания лондонского клуба в Лигу чемпионов.

Также Почеттино является одним из претендентов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», если «красные дьяволы» останутся недовольны работой Оле-Гуннара Сульшера.

В нынешнем сезоне АПЛ «Тоттенхэм» занимает второе место с 57 очками, а «Челси» располагается на четвертой строчке с 50 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Express