Маурицио Сарри не считает Эдена Азара лидером

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал игру полузащитника Эдена Азара. Он заявил, что не считает хавбека лидером.

«Я не знаю, сейчас Азар скорее индивидуалист, чем лидер. Безусловно, Эден очень важен для команды, потому что он отличный футболист, который может выиграть матч за две минуты. А иногда даже за одну. Но на данный момент Эден не лидер. Он отличный игрок. Один из лучших в мире.

Думаю, что Азар должен больше работать, потому что его потенциал намного выше, чем он показывает сейчас на поле. Он должен уважать, в первую очередь, себя», — сказал итальянец.

Напомним, что бельгиец в нынешнем сезоне АПЛ за «синих» провел 22 игры, забил 10 голов и сделал 10 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian