Понтус Вернблум согласен на условия греческого ПАОК

Автор: Тимофей Поршнев 0

Понтус Вернблум

Бывший полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум согласен на условия греческого ПАОК. Игрок готов подписать контракт с клубом.

По информации источника, швед согласился не со всеми условиями, но готов к их обсуждению с представителями греческого клуба.

Ранее Вернблуму предложили контракт на три года и оклад в размере 1,8 миллиона евро за сезон. Игрок взял четыре дня на раздумья.

ПАОК остался недоволен отношением Понтуса, который в самом начале лета отказался от предложения переехать в Салоники.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-экспресс

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