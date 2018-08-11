Бывший полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум согласен на условия греческого ПАОК. Игрок готов подписать контракт с клубом.

По информации источника, швед согласился не со всеми условиями, но готов к их обсуждению с представителями греческого клуба.

Ранее Вернблуму предложили контракт на три года и оклад в размере 1,8 миллиона евро за сезон. Игрок взял четыре дня на раздумья.

ПАОК остался недоволен отношением Понтуса, который в самом начале лета отказался от предложения переехать в Салоники.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-экспресс