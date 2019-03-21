Студия DC Comics потребовала, чтобы «Валенсия» отказалась от логотипа

Студия DC Comics, владеющая правами на фильмы о «Бэтмене», потребовала, чтобы «Валенсия» отказалась от обновлённого логотипа команды. К 100-летию клуба испанцы разработали обновлённый логотип с летучей мышью.

В DC Comics считают, что авторы логотипа занимались плагиатом, использовав их идею. Студия уже направила жалобу в Европейский комитет по правам на интеллектуальную собственность.

Valencia's battle with Batman continues… DC Comics have taken the Europa League quarter-finalists to the Intellectual Property Office of the European Union to dispute the Spanish club's use of a commemorative crest.#OptusSport #UEL pic.twitter.com/sHbjxBtFpF — Optus Sport (@OptusSport) March 19, 2019

Представители «Валенсии» отвергают обвинения. В клубе считают, что студия не может владеть коммерческими правами на изображения летучих мышей.

«Когда наш клуб играл с летучей мышью на груди, они в Америке бегали за бизонами», — цитирует представителя руководства «Валенсии» El Confidencial.

Отметим, что «Валенсия» стала использовать в логотипе летучую мышь в 1919 году. Первые комиксы про Бэтмена появились в 1939 году. При этом летучая мышь на геральдике Валенсии появилась ещё в XIV веке.

Фото: Global Look Press

Источник: El Confidencial