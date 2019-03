Студия DC Comics потребовала, чтобы «Валенсия» отказалась от логотипа

Студия DC Comics, владеющая правами на фильмы о «Бэтмене», потребовала, чтобы «Валенсия» отказалась от обновлённого логотипа команды. К 100-летию клуба испанцы разработали обновлённый логотип с летучей мышью.

В DC Comics считают, что авторы логотипа занимались плагиатом, использовав их идею. Студия уже направила жалобу в Европейский комитет по правам на интеллектуальную собственность.

Valencia's battle with Batman continues…

DC Comics have taken the Europa League quarter-finalists to the Intellectual Property Office of the European Union to dispute the Spanish club's use of a commemorative crest.#OptusSport #UEL pic.twitter.com/sHbjxBtFpF

