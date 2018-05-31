Криштиану Роналду прокомментировал уход Зинедина Зидана из «Реала»

Форвард «Реала» Криштиану Роналду в своем Инстаграме прокомментировал уход Зинедина Зидана с поста главного тренера команды. Футболист поблагодарил тренера.

— Я просто горжусь, что был твоим игроком. Мистер, большое вам спасибо, — написал Роналду.

Зидан руководил «Реалом» с 2016 года. При нем команда три раза выигрывала Лигу чемпионов, по два раза – клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА, а также чемпионат Испании и Суперкубок страны.​

Фото: Global Look Press

Источник: официальный инстаграм Криштиану Роналду