На адаптацию «Екатеринбург Арены» для функционирования в режиме наследия направят 570,8 миллионов рублей

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче в собственность Свердловской области стадиона «Екатеринбург Арена». На адаптацию «Екатеринбург Арены» для функционирования в режиме наследия направят 570,8 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, согласно документу, кроме «Екатеринбург Арены», в собственность регионов планируется передать стадионы в Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске.

«Стадионы планируется использовать для проведения матчей Профессиональной футбольной лиги, Футбольной национальной лиги, российской футбольной премьер-лиги, международных футбольных матчей и других культурно-спортивных мероприятий», – сообщили в администрации.

На адаптацию «Екатеринбург Арены» для функционирования в режиме наследия направят 570,8 млн рублей, из которых 542,3 млн – средства федерального бюджета. Соответствующие данные содержатся в концепции наследия чемпионата мира, опубликованной на сайте правительства РФ. В том числе деньги будут направлены на демонтаж временных трибун.

Кроме того, как следует из документа, с 2019 по 2023 год из федерального бюджета будут выделены средства на обеспечение эксплуатации стадиона в режиме наследия. В 2019 году это 337,5 млн рублей, в 2020 году – 189 млн рублей, в 2021 – 165,5 млн рублей, в 2022 году – 128,7 млн рублей, в 2023 году – 132,4 млн рублей.

Фото: Global Look Press

Источник: «Коммерсант»