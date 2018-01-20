Александр Зинченко в первый раз попал в стартовый состав «Манчестер Сити» на матч в АПЛ

Тренерские штабы «МС» и «Ньюкасла» назвали имена 11 игроков своих команд, которые начнут игру 24-го тура Премьер-лиги в стартовом составе. За манкунианцев дебютирует украинец Александр Зинченко.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Стоунс, Зинченко, Давид Сильва, Фернандиньо, Стерлинг, Де Брейне, Зане, Агуэро.

«Ньюкасл»: Дарлоу, Манкильо, Дамметт, Ласселлс, Кларк, Диаме, Шелви, Хайден, Мерфи, Атсу, Хоселу.

Как известно, для 21-летнего Зинченко никогда не выходил в стартовом составе «МС» на игры АПЛ. В самом матче идет первый тайм, счет пока не открыт.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «МС»