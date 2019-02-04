Семаку в наборе для болельщиков попался ужин с главным тренером «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак решил в Инстаграме пошутить. Наставник «сине-бело-голубых» приобрел подарочный набор для болельщиков команды.

В этом наборе российский специалист обнаружил особый сюрприз. Им оказалось приглашение на ужин с главным тренером «Зенита». Семак оценил такую возможность. Наставник петербургского клуба сделал фотографии и сопроводил их следующей подписью: «Купил фанпак с сюрпризом. Ужинаю один».

Напомним ,что «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 34 очками. Первый матч в чемпионате России после зимней паузы команды Семака состоится в Екатеринбурге 2 марта против «Урала».

Фото: Global Look Press

Источник:Официальный Инстаграм Сергея Семака