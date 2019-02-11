«Бавария» заключила соглашение с Федерацией футбола Южной Кореи

У «Баварии» появился новый партнер. Немецкий клуб заключил соглашение с Федерацией футбола Южной Кореи.
Мюнхен разработал особую программу для занятий как игроков, так и тренеров, которые будут применяться в Южной Корее. Соглашение рассматривает варианты совместных тренировочных лагерей, товарищеских матчей и даже учебы по обмену.
#FCBayern und südkoreanischer Fußballverband #KFA vereinbaren Partnerschaft. 🤝
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— FC Bayern München (@FCBayern) February 11, 2019
Напомним, ранее немецкий клуб заключил подобное соглашение с Федерацией футбола Японии. Это произошло в мае 2018-го года.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Баварии»