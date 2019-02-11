«Бавария» заключила соглашение с Федерацией футбола Южной Кореи

У «Баварии» появился новый партнер. Немецкий клуб заключил соглашение с Федерацией футбола Южной Кореи.

Мюнхен разработал особую программу для занятий как игроков, так и тренеров, которые будут применяться в Южной Корее. Соглашение рассматривает варианты совместных тренировочных лагерей, товарищеских матчей и даже учебы по обмену.

Напомним, ранее немецкий клуб заключил подобное соглашение с Федерацией футбола Японии. Это произошло в мае 2018-го года.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Баварии»