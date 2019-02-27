Стала известна дата, когда планируется внедрить Fan ID

Автор: Дарья Григорьева 0

Болельщики выходят с Лужников

Стало известно, когда будет внедрение проекта по доступу зрителей на стадионы на матчи чемпионата России с паспортом болельщика (Fan ID). Об этом сообщила советник департамента науки и образования Минспорта Ирина Григорьева.

Проект намерены запустить 1 июля 2019 года.

«Министерством спорта России совместно с Минкомсвязи России и РФС при участии МВД и ФСБ России был разработан проект концепции применения системы контроля и доступа зрителей на матчах чемпионата России и Кубка России. Разработан план по этапному внедрению системы на матчи начиная с 1 июля 2019 года», — заявила Григорьева.

Фото: Global Look Press
Источник: РИА Новости

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