Маркос Акунья может перейти в «Зенит» в ближайшее время

Автор: Дарья Григорьева 0

Аргентинский полузащитник «Спортинга» Маркос Акунья заинтересовал «Зенит». Игрок может перейти в петербургский клуб в скором времени.

По информации источника, «Зенит» планирует заплатить за футболиста 16 млн евро и еще четыре млн в качестве бонусов. Подписание контракта состоится в ближайшее время. Сообщается, что в трансфере хавбека заинтересован главный тренер команды Сергей Семак.

Напомним, что аргентинец перешел в «Спортинг» в 2017 году. В нынешнем сезоне чемпионата Португалии он провел 16 игр, забил один мяч и сделал три голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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