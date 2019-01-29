Маркос Акунья может перейти в «Зенит» в ближайшее время

Аргентинский полузащитник «Спортинга» Маркос Акунья заинтересовал «Зенит». Игрок может перейти в петербургский клуб в скором времени.
По информации источника, «Зенит» планирует заплатить за футболиста 16 млн евро и еще четыре млн в качестве бонусов. Подписание контракта состоится в ближайшее время. Сообщается, что в трансфере хавбека заинтересован главный тренер команды Сергей Семак.
Напомним, что аргентинец перешел в «Спортинг» в 2017 году. В нынешнем сезоне чемпионата Португалии он провел 16 игр, забил один мяч и сделал три голевые передачи.
Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»