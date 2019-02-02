Хосеп Гвардиола: «Эмери — невероятный тренер»

Автор: Дарья Григорьева 0

Unai Emery

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола положительно отозвался о наставнике «Арсенала» Унаи Эмери. Он считает, что испанец неплохо справляется. 

«Эмери — невероятный тренер. Никогда не наблюдал за его работой изнутри, но у меня сложилось впечатление, что он хорошо подготовлен. У него прекрасная этика. Он боец», — заявил наставник «горожан».

Кроме того Гвардиола добавил, что в Премьер-лиге результаты главного тренера «Арсенала» довольно хороши, несмотря на то, что лондонский клуб проиграл в Кубке Англии и в Кубке английской лиги.

Напомним, что завтра состоится матч «Арсенал»-«Манчестер Сити». В нынешнем сезоне АПЛ «горожане» занимает вторую строчку с 56 очками, а лондонская команда располагается на четвертом месте с 47 очками.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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