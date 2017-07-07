«Эвертон» может бесплатно получить Уэйна Руни

«Манчестер Юнайтед» может договориться с «Эвертоном» по поводу бесплатного перехода Уэйна Руни. Контракт британца и клуба из Манчестера должен был истечь в следующем сезоне с опцией продления на год.

Сообщается, что Уэйн Руни может войти в сделку по уже примкнувшему к манкунианцам экс-эвертонцу Ромелу Лукаку. Ранее «Эвертон» был готов выложить за переход 31-летнего форварда 10 млн фунтов. Также «ириски» планируют выделить игроку сборной Англии зарплату размером в 150 тыс фунтов в неделю. В «МЮ» Руни на данный момент получает 230 тыс фунтов.

В минувшем английском сезоне Уэйн Руни забил 5 голов и отдал столько же голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail