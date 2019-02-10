Эдинсон Кавани и Тома Менье пропустят матч с «МЮ»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани и защитник Тома Менье могут пропустить первый матч с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Они, вероятно, не помогут своей команде.

Вчера уругваец получил травму бедра, и после чего главный тренер парижан Томас Тухель заявил, что участие форварда в предстоящей еврокубковой встрече маловероятно.

Также из строя «ПСЖ» выбыл Менье. Сообщается, игрок пропустит матч из-за легкого сотрясения мозга.

Напомним, ранее нападающий Неймар вылетел на срок до 10 недель из-за рецидива травмы пятой плюсневой кости. Он тоже не поможет парижанам в матчах с «красными дьяволами».

Фото: Global Look Press

Источник: RMC Sport