«Реал» и «Барселона» встретятся в полуфинале Кубка Испании

Сегодня завершилась жеребьевка 1/2 финала Кубка Испании. Стали известны пары полуфиналистов.

«Барселона» проведет матч с «Реалом», а «Валенсия» – с «Бетисом». Первые встречи состоятся 6 февраля, а ответные – 27 февраля.

Таким образом, в Испании состоится два класико подряд в течение четырех дней: 27 февраля и 2 марта, в рамках 26-го тура Примеры.

Напомним, что в Ла Лиге каталонцы лидируют с 49 очками. «Реал» располагается на третьей строчке с 39 очками. «Валенсия» занимает седьмое место с 29 очками, а «Бетис» — восьмое с таким же количеством очков.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер федерации футбола Испании