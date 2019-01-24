«Ливерпуль» включился в борьбу за Каллума Хадсона-Одои

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои заинтересовал «Ливерпуль». Английский клуб поборется за хавбека с «Баварией».

Сообщается, что брат Хадсона-Одои как заинтересованное лицо футболиста встретился с представителями «красных» в начале января.

Ранее была информация, англичанин попросил руководство «синих» отпустить его в «Баварию». Он отклонил предложение лондонцев о продлении контракта. Его нынешнее соглашение рассчитано до лета 2020 года.

Напомним, что в текущем сезоне АПЛ полузащитник провел за «Челси» только три матча.

Фото: Global Look Press

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