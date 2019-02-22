Лука Модрич намерен продлить контракт с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич намерен продолжить выступать за «Реал». Игрок планирует остаться в команде.

Сообщается, что стороны договорились о продлении контракта до лета 2021 года. Нынешнее соглашение хорвата и мадридского клуба действует до лета 2020 года. Теперь же футболист сможет выступать за «сливочных» до 36 лет.

Ранее была информация, что хавбек готов покинуть команду летом.

Напомним, что Модрич перешел в «Реал» в 2012 году. В нынешнем сезоне чемпионата Испании он провел 23 матча, забил два мяча и сделал пять голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca