Кубок России. 1/16 финала. «Зенит» разгромил «Волгарь», «Ахмат» победил «СКА-Хабаровск» в драматичном матче

Второй день 1/16 финала Кубка России подошел к концу. Матч «СКА-Хабаровск» — «Ахмат» оказался самым результативным.

«Динамо Барнаул» — «Оренбург» — 0:2 (0:1)

0:1 — Галаджан (42), 0:2 — Козлов (80)

«Нефтехимик» — «Урал» — 2:3 (0:1)

0:1 — Бавин (42), 0:2 — Морозов (52, автогол), 0:3 — Жигулев (60), 1:3 — Бабырь (63), 2:3 — Морозов (86)

«Сахалин» — «Арсенал Тула» — 1:2 (0:2)

0:1 — Мохаммед (10), 0:2 — Беляев (29), 1:2 — Гаглоев (69)

«СКА-Хабаровск» — «Ахмат» — 3:3 (0:1) 2:4 по пенальти

0:1 — Садаев (26), 1:1 — Кабаев (78), 1:2 — Митришев (85), 2:2 — Дедечко (87), 2:3 — Балай (113, с пенальти), 3:3 — Квеквескири (119)

«Сызрань-2003» — «Ростов» — 0:4 (0:2)

0:1 — Шомуродов (21), 0:2 — Салетрос (31), 0:3 — Кьяртанссон (64), 0:4 — Кьяртанссон (69)

«Луки-Энергия» — «Енисей» — 1:2 (1:1)

1:0 — Сагиров (5), 1:1 — Бодул (34), 1:2 — Огуде (87)

«Волгарь» — «Зенит» — 0:4 (0:2)

0:1 — Анюков (8), 0:2 — Мак (35), 0:3 — Заболотный (61), 0:4 — Кокорин (88)

«Черноморец» — «Спартак» — 0:1 (0:1)

0:1 — Зе Луиш (28)

«Нижний Новгород» — «Уфа» — 0:0 5:3 по пенальти

«Химки» — «Рубин» — 0:1 (0:0)

0:1 — Рязанцев (97, автогол)

«Чайка» — «Анжи» — 1:2 (0:1)

0:1 — Долгов (40), 1:1 — Хохлачев (54), 1:2 — Чансельор (84)

«Торпедо» — «Динамо» — 0:1 (0:1)

0:1 — Марков (34, с пенальти)

«Балтика» — «Локомотив» — 2:3 (1:1)

1:0 — Касаев (28), 1:1 — Ал. Миранчук (35), 2:1 — Магаль (64), 2:2 — Эдер (87), 2:3 — Ан. Миранчук (105)

Фото: твиттер «Зенита»

Источник: Еженедельник «Футбол»