«Реал» недоволен Гаретом Бэйлом

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл, вероятно, покинет команду летом. Мадридский клуб близок к продаже форварда.
Сообщается, «сливочные» недовольны результатами валлийского футболиста. Они разочарованы в его игре.
Утверждается, Бэйлом интересуются Челси» и «Манчестер Юнайтед». Кроме того появилась информация, что есть вариант с возвращением нападающего в «Тоттенхэм».
Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата Испании он провел 19 матчей, забил шесть мячей и сделал две голевые передачи.
Фото: Global Look Press
Источник: Marca