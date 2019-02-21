«Реал» недоволен Гаретом Бэйлом

Автор: Дарья Григорьева 0

Bale

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл, вероятно, покинет команду летом. Мадридский клуб близок к продаже форварда. 

Сообщается, «сливочные» недовольны результатами валлийского футболиста. Они разочарованы в его игре.

Утверждается, Бэйлом интересуются Челси» и «Манчестер Юнайтед». Кроме того появилась информация, что есть вариант с возвращением нападающего в «Тоттенхэм».

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата Испании он провел 19 матчей, забил шесть мячей и сделал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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