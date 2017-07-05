«Зенит» и «Кайрат» не обсуждают трансфер Андрея Аршавина

Руководство «Зенита» не ведет переговоров с казахстанским «Кайратом» по поводу возвращения Андрея Аршавина в Петербург. Об этом сообщили представители «Кайрата».

Автором заявления выступил спортивный директор казахстанского «Кайрата» Евгений Калакуцкий. Некоторое время назад появилась информация о том, что президент «сине-бело-голубых» Сергей Фурсенко рассчитывает на переход Андрея Аршавина в клуб, где сложились лучшие годы его игровой карьеры.

«Никаких действий нет, никаких переговоров у нас на этот счет не ведется. Конечно, теоретически переговоры могут начаться в любой момент и продлиться три минуты, но в настоящий момент ничего не происходит. У нас завтра игра Лиги Европы, Аршавин с командой», — сообщил Евгений Калакуцкий.

В чемпионате Казахстана Андрей Аршавин выступает с 2016 года, став с Кайратом обладателем Суперкубка в этом сезоне. В первом матче Лиги Европы-2017/18 против «Атлантаса» полузащитник оформил дубль.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС