Букмекеры прогнозируют отставку Антонио Конте

Автор: Алена Груздева 0

Конте

По версии букмекеров, Антонио Конте грозит первая тренерская отставка в новом сезоне. В первом туре «Челси» упустил победу в домашнем матче с «Бернли» со счетом 2:3.

Букмекерская контора Ladbrokes оценила вероятность увольнения итальянского специалиста коэффициентом 7/2. Не так высоко букмекеры поставили на отставку Рафаэля Бенитеса из «Ньюкасла» (9/2), Марка Хьюза из «Сток Сити» (9/2), Славена Билича из «Вест Хэма» (7/1), Крэйга Шекспира из «Лестера» (9/1) и Франка де Бура из «Кристал Пэласа» (12/1).

Фото: Global Look Press
Источник: BettingPro

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