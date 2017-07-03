«Арсенал» готов выложить 142 млн фунтов за Килиана Мбаппе

Автор: Алена Груздева 0

Мбаппе

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер намерен приобрести форварда «Монако» Килиана Мбаппе. Французский специалист намерен переубедить 18-летнего страйкера от возможного трансфера в мадридский «Реал».

Арсен Венгер провел точечную кампанию по завоеванию французского футболиста: использовал связи, поднял ценник до сумасшедшей отметки в 142 млн фунтов, поговорил с отцом Мбаппе. Тренер лондонцев намерен убедить звезду «Монако» в том, что в «Арсенале» он точно будет выступать первым номером, в отличие от «Реала» или «Манчестер Сити», куда юного таланта манит перспектива громких побед.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

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