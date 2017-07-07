«Челси» интересуется Андреа Белотти

«Челси» планирует подписать форварда «Торино» Андреа Белотти. Итальянский клуб намерен получить за игрока не менее 100 млн евро отступных.

«Стэмфорд Бридж» этим летом покидает Диего Коста, поэтому Антонио Конте рассчитывает приобретать футболистов в атаку. Изначально планировалось подписание Ромелу Лукаку, но бельгиец уже стал игроком «МЮ». Теперь на карандаше у итальянского специалиста 23-летний Андреа Белотти.

Итальянский страйкер в 35 матчах серии А забил 26 голов и отдал 8 голевых пасов.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia