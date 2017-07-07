«Бешикташ» намеревается арендовать Нани

Автор: Алена Груздева 0

Может состояться трансфер полузащитника «Валенсии» Нани в «Бешикташ». Турки рассматривают вариант аренды игрока. 

Летом 2019 года истекает соглашение Нани с «летучими мышами», но «Валенсия» уже сейчас готова вести переговоры по продаже 30-летнего полузащитника. Однако «Бешикташ» не выразил пока желания выкупать права на футболиста. Нани уже играл в турецком чемпионате за «Фенербахче».

В сезоне-2016/17 Нани пополнил статистику 5 голами и 8 результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: A Bola

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