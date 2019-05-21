Трансфер Йовича в «Реал» может сорваться

Нападающий «Айнтрахта» Лука Йович, скорее всего, не перейдет в «Реал». По информации испанских СМИ Айнтрахт запросил за игрока слишком большую сумму.

По информации испанского журналиста Жозепа Педрероля, «сливочные» отказались от трансфера серба из-за высокой стоимости. «Айнтрахт» потребовал 100 миллионов евро. При этом у Йовича по-прежнему остается вариант с «Барселоной». Ранее сообщалось, что «Реал» уже приобрел футболиста за 60 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии игрок отметился 17 забитыми мячами и 6 ассистами. Также, на данный момент он является лучшим бомбардиром Лиги Европы, на ровне с Обамеянгом, с 12 мячами в активе.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: El Chiringuito