У Самюэля Жиго выявлен полный разрыв передней крестообразной связки колена

Автор: Андрей Синельщиков 0

Защитнику «Спартака» Самюэлю Жиго, получившему травму в матче 6-го тура Премьер-Лиги против «Зенита», было проведено дополнительное обследование. У 24-летнего игрока выявлен полный разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

В среду, 5 сентября, Жиго будет прооперирован, после чего можно будет говорить о сроках восстановления футболиста.

Французский футболист, перешедший в «Спартак» летом этого года, провел в нынешнем сезоне Премьер-Лиги шесть матчей, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Матч с «Зенитом», состоявшийся в Санкт-Петербурге, закончился нулевой ничьей.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Спартака»

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