Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч. «Тоттенхэм» разгромил дортмундскую «Боруссию»

В Лондоне «Тоттенхэм» принимал дортмундскую «Боруссию». Команда Маурисио Почеттино забила три безответных мяча.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

ТОТТЕНХЭМ (АНГЛИЯ) — БОРУССИЯ ДОРТМУНД (ГЕРМАНИЯ) — 3:0 (0:0)

Лондон. 13 февраля.

Стадион: «Уэмбли».

Судья: Матеу Лаос (Испания).

«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Фойт, Вертонген, Винкс, Сиссоко (Ваньяма, 90), Эриксен, Лукас Моура (Льоренте, 84), Сон Хын Мин (Ламела, 90).

«Боруссия Дортмунд»: Бюрки, Хакими, Загаду (Шмельцер, 77), Топрак, Диалло, Витсель, Дахуд, Делейни, Санчо (Геррейру, 88), Гетце, Пулишич (Ларсен, 88).

Голы: 1:0 — Сон Хын Мин (47), 2:0 — Вертонген (83), 3:0 — Льоренте (86).

Предупреждения: Орье (12), Делейни (53).

15 (5) удары (в створ) 6 (5)

13 фолы 5

6 угловые 1

3 офсайды 1

53 % владения мячом 47

Первый опасный момент произошел на 15-й минуте: удар Пулишича с острого угла отбил Льорис. Гости из Дортмунда продолжили атаковать ворота, но вратарь «Тоттенхэма» еще дважды не дал выйти вперед сопернику. Хозяева встречи ответили ударом Сона, но Роман Бюрки спокойно отбил мяч. Первая половина встречи так и не выявила явного лидера, хотя «Боруссия» едва не забила гол в дополнительное время. Загаду пробил головой с близкого расстояния, но Льорис снова выручил команду. Едва начался второй тайм, а лондонский клуб вышел вперед. Сон Хын Мин пробил с лету после подачи Вертонгена. Кореец стал третьим игроком в Лиге Чемпионов, кто забил гол в ворота команды из Дортмунда. Незадолго до окончания основного времени Вертонген увеличил преимущество в счете. Льоренте сделал счет разгромным. Попытки «Боруссии» отыграться не увенчались успехом.

Фото: твиттер клуба «Тоттенхэм»

Источник: еженедельник «Футбол»