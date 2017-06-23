Андрес Гуардадо: «Все факты указывают на то, что мы фавориты в матче против сборной России»

Автор: Алена Груздева 0

Мексиканский хавбек выразил общий боевой настрой своей национальной сборной. Игра со сборной России состоится 24 июня на «Казань-Арене».

«Мы уверены в себе, надеемся выйти из группы. Мы знаем о важности предстоящей игры. Сейчас мы должны провести хороший матч и добиться победы. Думаем только о том, чтобы выиграть.

У нас большая уверенность в себе, мы верим в наши сильные качества, хотя мы понимаем, что будет непросто. Все факты указывают на то, что мы фавориты и у нас есть мотивация выйти в полуфинал. Мы даже не допускаем мыслей о поражении в матче с Россией», – произнес Андрес Гуардадо.

Фото: Global Look Press
Источник: БИЗНЕС Online

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