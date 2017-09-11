Сердер Сердеров: «После одной игры Это’О подарил мне Ролексы»

Бывший полузащитник «Анжи» Сердер Сердеров рассказал о временах, когда в махачкалинском клубе играли Самюэль Это’О и Роберто Карлос. Ныне игрок «Енисея» признался, что звездный нападающий дарил партнерам по команде дорогие часы.

«Находиться внутри «Анжи» было одно удовольствие. Каждая тренировка превращалась в какой-то показ – приезжало по двадцать-тридцать изданий со всего мира почти на каждую тренировку, вокруг всегда было много камер. Всем был интересен проект Сулеймана Керимова. Мы даже на гостевые матчи летали на трех самолетах – сначала отправлялся персонал, потом команда, следом болельщики. Уровень был сумасшедший во всем.

Раньше на Роберто Карлоса по телевизору смотрел, Это’О всегда очень нравился. Я думал, что Самюэль поставит себя в коллективе как суперзвезда, а он вел себя с нами как с друзьями. После одной игры он подарил мне часы – Ролексы.

Он с собой на каждый матч по четыре-пять часов и дарил за хорошие игры футболистам. Мне подарил после гола «Крыльям Советов» в Кубке России. Его на том матче не было – в Самаре был смешанный состав. Когда вернулись в Москву – он подошел, поздравил и подарил часы, но сказал никому об этом не говорить. Позже узнал, что он многим дарил.

Самюэль был настоящим капитаном – любой вопрос он может решить, который тебя интересует. Пойдет если надо к тренеру, президенту, всегда был горой за команду», — сказал Сердеров.

Это’О выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год. В составе махачкалинского клуба камерунец выиграл бронзу Чемпионата России сезона 2012/2013.

Фото: Официальный сайт ФК «Енисей»

Источник: Официальный сайт ФК «Енисей»