КАМАЗ предложил Ольге Бузовой стать спонсором клуба

КАМАЗ записал видеообращение к экс-участнице реалити-шоу «Дом-2» Ольге Бузовой. Клуб хочет, чтобы девушка стала спонсором клуба.

Руководитель отдела маркетинга команды из Набережных Челнов Артем Раскольников предложил Бузовой стать спонсором клуба.

«КАМАЗ из Набережных Челнов – клуб с большой историей, развитой инфраструктурой и внушительной армией болельщиков.

Вместе с вами мы бы могли добиться больших успехов, наш клуб может стать одним из грандов российского футбола.

Наше предложение является заманчивым. Если вы согласитесь, то станете обладателем вот этого белоснежного грузовика «КАМАЗ», – заявил Артем Раскольников.

После 16 туров КАМАЗ занимает второе место в зоне «Урал-Приволжье» ПФЛ. В активе у команды 31 очко.

Фото: твиттер Ольги Бузовой

Источник: официальный сайт КАМАЗа